تناوله اجتماع الوزير اليوم.. مصدر يكشف تفاصيل جديدة بشأن سبب حادث قطار المنيا

كتب- محمد نصار:

انتهى قبل قليل اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعة، مع قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال مصدر بالسكة الحديد، إن الاجتماع تطرق إلى تفاصيل حادث قطار المنيا الذي وقع صباح أمس الأحد، وأدى إلى عدد من الوفيات والإصابات.

وأضاف المصدر، أن الاجتماع بدأ الساعة الثالثة والنصف تقريبًا، وتناول سبب حادث قطار المنيا بشكل مفصل.

وأوضح المصدر، أن سبب حادث قطار المنيا يرجع إلى تجاوز السائق لـ سيمافور" السكة الحديد.

وأشار المصدر، إلى أن السيمافور هو الآلية التي تسمح لسائقي القطارات بدخول المحطات أو مغادرتها بما يضمن مراعاة الرحلات الأخرى وعدم وجود تعارض مع مواعيدها.

وذكر المصدر، أن الوزير أصدر تنبيهات مشددة على قيادات السكة الحديد بضرورة التزام السائقين بالتعليمات الكاملة للمسير والسيمافورات حرصا على سلامة المواطنين وأصول الهيئة.

وتابع المصدر: الوزير شدد على أنه لن يقبل بالتهاون مع أي مقصر بقصد أو بدون قصد، وسيتم التعامل مع أي تجاوزات أو تقصير بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية.