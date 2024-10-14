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محمود قابيل: حرب أكتوبر لم تبدأ في 73 بل هي تتويج لصمود الشعب المصري

06:40 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

محمود قابيل

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الممثل المصري محمود قابيل، إن حرب أكتوبر لم تبدأ في عام 1973، بل إن بدايتها كانت عندما نزل الشعب المصري في 9 و10 يونيو رافضًا الهزيمة وكاسرًا إرادته، مؤكدًا أن حرب أكتوبر كانت تتويجًا لحرب الاستنزاف التي بدأت في مارس 1969.

وأضاف "قابيل"، في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب أنه في تلك الفترة كان برتبة ملازم أول وقائد وحدة استطلاع في خطوط العدو، مشيرًأ إلى أن جميع أفراد القوات المسلحة كانوا يشعرون بألم الهزيمة في حرب 1967، ورغم ذلك، لم يفقدوا الأمل واستمروا في التدرب والاستعداد للجولة الثانية من الحرب.

وأوضح: تعرضت للإصابة في عام 1967، وخرجت من المستشفى إلى وحدتي مباشرة، ثم تعرضت للإصابة مرة أخرى، وتابعت المسيرة، وعندما أصبت للمرة الثالثة، تمت إحالتي إلى التقاعد الطبي، ومع ذلك، كنت وكل أفراد الشعب المصري ينتظرون اللحظة التي سنعبر فيها وننتصر، وعبرنا وحققنا نصرًا كبيرًا يُدرس في أكبر الأكاديميات العسكرية العالمية.

وأشار إلى أن الشعب المصري دائمًا ما يحتضن جيشه، والجيش المصري يقوم بحماية شعبه، لافتًا إلى أن الجيش كان حاضرًا في السنوات التي تعرضت فيها مصر للإرهاب، ولبى النداء وحارب وانتصر على الإرهاب.

واختتم قائلًا:"شعب مصر هو جيش مصر، وجيش مصر هو شعب مصر. اللهم احفظ مصر وشعبها وقائدها ورئيسها، اللهم تقبل دعائي".

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