الرئيس السيسي يشاهد 3 أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية الـ40

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا بعنوان "مفتاح النصر"، خلال خلال

الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب".

كما شهد السيسي، فيلمًا بعنوان "نحو مستقبل مشرق"، خلال خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة.

وشهد الرئيس السيسي، فيلمًا بعنوان "دوي الصمت"، خلال خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال الندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة.

كما وجه السيسي، التحية والتقدير لعدد من أبطال حرب أكتوبر، قائلًا:"ربنا اللي هيكافئكم، لأننا مهما عملنا وقولنا مش هنقدر نكافئكم".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجتمع اليوم في تقليد سنوي متجدد للاحتفاء بانتصار كان وسيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن العزيز.