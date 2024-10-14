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الرئيس السيسي: مصر بفضل الله بخير وقدرات الجيش كفاية للدفاع عن بلدنا

04:50 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محد نصار:

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، قائلا: «عاوز أقولكم إن فيه كتير من الأمور المتشابهة بين ما يحدث من اضطراب وأزمة كبيرة وما بين اللي إحنا كنا بنقول عليه أن إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإعطاء أمل للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس، سيكون له أثر كبير جدا في كل شعوب المنطقة بلا استثناء؛ تعيش في أمن وأمان وسلام وندخل في مرحلة جديدة للغاية عما كنا فيه».

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثفيفية للقوات المسلحة، التي عرضتها قناة إكسترا نيوز: «المهم الذي أثبتته كل الأحداث أن طول ما الشعب المصري متماسك أي حاجة تانية هتتقضي، إلا أن البلد يتعرض لتحدٍ خطير يفقدنا كل الجهد اللي إحنا بنبذله للحفاظ عليه وحماية وشعبنا».

وتابع: «حبيت أقولكم إن بلدنا بفضل الله بخير، وقدرات الجيش كفاية للدفاع عن بلدنا مش عشان نعمل حاجة ضد حد، وهل كان من المطلوب نجيب أسلحة للقوات المسلحة خلال العشر سنوات اللي فاتت؟ أنا مش هجاوب على السؤال دة خالص، ومش عشان الحرب اللي موجودة دلوقتي لكن لازم تعرفوا إن الحفاظ على قوة الدولة الشاملة بكل معانيها سواء القوة العسكرية أو الاقتصادية والثقافية والوعي أمر مهم ونشارك فيه كلنا، لا بد أن تبقى القوات المسلحة والشرطة في أعلى جاهزية وقدرة لحماية البلد».

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