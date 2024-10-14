إعلان

BBC

السيسي: نحرص على بناء قدرات القوات المسلحة والحفاظ عليها

04:30 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة المصرية تحت عنوان: "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب".

وقال السيسي، خلال كلمته بنهاية الندوة: النهاردة يوم جميل في ذكرى 51 عامًا على الحرب والانتصار وبالمناسبة دي اسمحوا لي، دايما بنتكلم في كل فرصة زي دي عن الدروس والعبر اللي ممكن نستخلصها من أي حدث.

وتابع الرئيس: قلت أجيب ضباط صغيرين في الرتبة عشان أقول ليهم مصر أمانة في رقابتكم، إحنا هنبقى حريصين على بناء قدراتكم والحفاظ عليها وأنتم أيضًا لازم تبقوا حريصين على الحفاظ عليها والذود عنها.

وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية التي تحمل عنوان "نصر أكتوبر 73.. حكاية شعب"، اليوم الإثنين، بآيات بثت من إذاعة القرآن الكريم فجر السادس من أكتوبر 1973، بصوت القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الندوة تقديم عرض تمثيلي شاركت فيه الممثلة سهر الصايغ، والممثل محمد جمعة، ومجموعة من الأطفال حول تاريخ نصر أكتوبر المجيد، ثم عُرض فيلم تسجيلي بصوت الفنان يحيى الفخراني، حول الأوضاع بعد هزيمة عام 1967، ووقفة الشعب المصري خلف قيادته، حيث قام ملايين المصريين بالتبرع لصالح المجهود الحربي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة السيسي نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تفاصيل لقاء وزير الري مديرَ مكتب البنك الدولي في مصر ومسؤولين بالبنك -صور

إعلان

إعلان

بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
بعد انتشار ساهر والرادار الألماني.. إليك سرعات الطرق السريعة والرئيسية
على بعد 25 كيلومتراً.. انتشال جثة المفقود الثالث في حادث قطار المنيا