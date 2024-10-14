السيسي: نحرص على بناء قدرات القوات المسلحة والحفاظ عليها

كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة المصرية تحت عنوان: "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب".

وقال السيسي، خلال كلمته بنهاية الندوة: النهاردة يوم جميل في ذكرى 51 عامًا على الحرب والانتصار وبالمناسبة دي اسمحوا لي، دايما بنتكلم في كل فرصة زي دي عن الدروس والعبر اللي ممكن نستخلصها من أي حدث.

وتابع الرئيس: قلت أجيب ضباط صغيرين في الرتبة عشان أقول ليهم مصر أمانة في رقابتكم، إحنا هنبقى حريصين على بناء قدراتكم والحفاظ عليها وأنتم أيضًا لازم تبقوا حريصين على الحفاظ عليها والذود عنها.

وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية التي تحمل عنوان "نصر أكتوبر 73.. حكاية شعب"، اليوم الإثنين، بآيات بثت من إذاعة القرآن الكريم فجر السادس من أكتوبر 1973، بصوت القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الندوة تقديم عرض تمثيلي شاركت فيه الممثلة سهر الصايغ، والممثل محمد جمعة، ومجموعة من الأطفال حول تاريخ نصر أكتوبر المجيد، ثم عُرض فيلم تسجيلي بصوت الفنان يحيى الفخراني، حول الأوضاع بعد هزيمة عام 1967، ووقفة الشعب المصري خلف قيادته، حيث قام ملايين المصريين بالتبرع لصالح المجهود الحربي.