عبده مباشر يكشف واقعة تؤكد شجاعة الجندي المصري خلال حرب أكتوبر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، الكاتب الصحفي عبده مباشر المراسل الحربي لجريدة الأهرام إبان حرب أكتوبر.

وروى عبده مباشر واقعة حدثت بعد افتتاح القنطرة أكدت مدى صلابة وشجاعة الجندي المصري ومدى تصديه لمواجهة العدو دفاعا عن أرضه.

وأضاف مباشر:"أبطال أكتوبر صنّاع نصر عظيم ومستحق بعد هزائم متوالية وصعدوا من قاع الفشل إلى القمة".

وتابع:"كانوا دايما يقولوا أن المقاتل المصري يسقط في ميدان القتال والنيران تصيبه في ظهره، جملة كانت جاحدة وموجعة، في يوم بصيت بعد افتتاح القنطرة، طلعت فوق نقطة من نقط خط بارليف الحصين، ببص لفوق النقطة دي لقيت طابور من الشهداء كلهم تقدموا من قلب الأسلاك الشائكة لحقول الألغام وكلما سقط شهيد تقدم الآخر، ودا أكد لي ان المقاتل المصري يسقط شهيدا والنيران تخترق الصدر".

واختتم:"أتمنى ليكم آلاف الأعياد الجميلة مثل عيد أكتوبر العظيم".

وبدأت فعاليات الندوة التثقيفية التي تحمل عنوان "نصر أكتوبر 73.. حكاية شعب"، اليوم الإثنين، بآيات بثت من إذاعة القرآن الكريم فجر السادس من أكتوبر 1973، بصوت القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الندوة تقديم عرض تمثيلي شاركت فيه الممثلة سهر الصايغ، والممثل محمد جمعة، ومجموعة من الأطفال حول تاريخ نصر أكتوبر المجيد، ثم عُرض فيلم تسجيلي بصوت الفنان يحيى الفخراني، حول الأوضاع بعد هزيمة عام 1967، ووقفة الشعب المصري خلف قيادته، حيث قام ملايين المصريين بالتبرع لصالح المجهود الحربي.