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السيسي: نصر أكتوبر حكاية تجلت فيها عبقرية الشخصية المصرية

04:25 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ نصر أكتوبر كان حكاية شعب، وحكاية آباء وأمهات قدموا أبناءهم فداءً لهذا الوطن، وحكاية زوجات وأبناء وبنات عانوا مرارة الفراق، وحكاية كل مواطن من شمال مصر لجنوبها ومن شرقها لغربها تحمل وصبر من أجل بلده.

وأضاف "السيسي"، خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب"، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ نصر أكتوبر كان حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها فصنعت ما كان يعتقده البعض أنه مستحيلا، وتؤكد أن هذا الشعب يبذل الغالي والنفيس لحماية أمنه وسلامة أرضه ضد أي تهديد أو اعتداء وأن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بوحدة شعبها وصلابته وإرادته.

الرئيس عبد الفتاح السيسي نصر أكتوبر السيسي الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة
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