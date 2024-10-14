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رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

04:23 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية"، بحضور الوزراء المعنيين، وذلك بهدف بحث واستعرض تأثيرات الأحداث الإقليمية والعالمية، على الاقتصاد العالمي، حيث ما زالت تؤثر هذه الأحداث سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تُخلِّفها هذه الأحداث الإقليمية والعالمية، وتعزيز قدرته على مقاومة هذه الصدمات الخارجية لتأثيراتها المحتملة على النواحي الاقتصادية، لاسيما وأن أي اضطراب عالمي يؤثر بشكل أو بآخر؛ على معظم دول العالم المختلفة نظرًا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

كما سيستعرض اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية" جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، مع متابعة تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، في إطار الحوافز المُخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة.

مصطفى مدبولي المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية الاقتصاد العالمي
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