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السيسي: الشعب قدم مثالا يحتذى به في مساندة جيشه بحرب أكتوبر

04:20 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ التاريخ العسكري سجّل بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر، موضحًا: "إلا إنني أود التركيز اليوم على دور الشعب المصري بأكمله في تحقيق هذا الانتصار".

وأضاف "السيسي"، خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب"، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الشعب المصري قدم بجميع فئاته مثالا يحتذى به في مساندة جيشه ماديا ومعنويا، وأثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال وإنما يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه وإرادته في التحدي والنصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حرب أكتوبر حكاية شعب الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة
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