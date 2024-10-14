الرئيس السيسي يكرِّم 7 من أبطال حرب أكتوبر: أشكركم باسمي واسم كل مصري

كتب- أحمد السعداوي وأ ش أ:

توسَّطَ الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع سبعة من أبطال حرب أكتوبر المكرمين خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، التي حملت عنوان "نصر أكتوبر 73.. حكاية شعب"، اليوم الإثنين.

ووجَّه الرئيس السيسي الشكر إلى أبطال حرب أكتوبر على معركة الشرف والكرامة التي قدموا فيها النصر لمصر؛ قائلًا: "أشكركم باسمي واسم كل مصري على معركة الشرف والكرامة التي قدمتم فيها النصر لمصر.. متعكم الله بالصحة، ومهما فعلنا لن نكافئ تضحياتكم".

وحرص الرئيس السيسي على الصعود إلى منصة تكريم أبطال أكتوبر؛ حيث صافحهم وشد على أياديهم وتبادل معهم الأحاديث الودية، كما حيَّا بطولاتهم وتضحياتهم خلال نصر أكتوبر المجيد.

وبدأت فاعليات الندوة التثقيفية التي تحمل عنوان "نصر أكتوبر 73.. حكاية شعب"، اليوم الإثنين، بآيات بثت من إذاعة القرآن الكريم فجر السادس من أكتوبر 1973، بصوت القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الندوة تقديم عرض تمثيلي شاركت فيه الممثلة سهر الصايغ، والممثل محمد جمعة، ومجموعة من الأطفال حول تاريخ نصر أكتوبر المجيد، ثم عُرض فيلم تسجيلي بصوت الفنان يحيى الفخراني، حول الأوضاع بعد هزيمة عام 1967، ووقفة الشعب المصري خلف قيادته، حيث قام ملايين المصريين بالتبرع لصالح المجهود الحربي.

وقدم خلال الفيلم التسجيلي شهادات لعدد من قيادات وأبطال القوات المسلحة في حرب أكتوبر، حيث تحدثوا عن معركة "رأس العش" التي أوقعت خسائر كبيرة في قوات العدو الإسرائيلي، فضلًا عن الضربات الجوية التي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في سيناء في إطار حرب الاستنزاف.

وقدم الفيلم التسجيلي سردًا عن مجموعة العمليات المتتالية داخل ميناء إيلات، وبطولة الشهيد في عملية "إيلات" الرقيب محمد فوزي البرقوقي، أحد أبطال الضفادع البشرية بالقوات البحرية المصرية.

وقدم الفيلم أيضًا سردًا عن معارك الاستنزاف التي حققت خسائر كبيرة للعدو الإسرائيلي، كانت منها عملية "كمين السبت الحزين" التي أربكت إسرائيل وكبدتها خسائر كبيرة رداً على قصفهم مدرسة "بحر البقر".

وعرض الفيلمُ عمليةَ نجاح القوات المسلحة في إنشاء حائط الصواريخ؛ لحماية الأجواء المصرية من غارات الاحتلال الإسرائيلي، وإسقاط عدد كبير من طائرات "الفانتوم" وأسر ثلاثة طيارين إسرائيليين.. كما عرض الفيلم الاستعدادات التي قام بها الجيش المصري من تدريبات وتسليح، والذي لم يتوقف بمساندة الشعب المصري للوصول إلى نصر أكتوبر المجيد.

وظهرت الممثلة سهر الصايغ مع مجموعة من الأطفال بعد شرح العمليات التجهيزية للحرب من خلال عرض تمثيلي آخر، تضمن أحداث ما بعد نكسة سنة 1967، والشائعات التي انتشرت خلال تلك الفترة؛ لبث الخوف والرعب في نفوس الشعب المصري، ورغبة رجال الجيش في الحرب مرة أخرى، لاسترداد سيناء واستعادة الكرامة.

وتم عرض فيلم تسجيلي يتناول أحداث حرب السادس من أكتوبر، وخطة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وخداعه للعدو وإصداره أوامر بتوجيه ضربة جوية مركبة بواسطة القوات الجوية المصرية ضد الأهداف الإسرائيلية في سيناء، وقيام القوات الجوية السورية بتوجيه ضرباتها ضد الأهداف المعادية في الجولان المحتل، بينما قامت المدفعية، التي وصل عددها إلى 2000 مدفع، على خط المواجهة وبعمق كبير بإطلاق نيرانها.

وتضمن الفيلم عرض أحداث تجسد مدى الضرر الذي لحق بالقيادة الإسرائيلية مع بدء اقتحام قناة السويس ورفع العلم على الضفة الشرقية للقناة واصطياد الدبابات واقتحام النقاط الحصينة لخط بارليف، حيث توالت موجات الاقتحام خلال اليوم الأول للحرب وحققت قوات الدفاع الجوي السيطرة التامة على سماء المعركة، وأسقطت العديد من الطائرات، كما تمكنت القوات البحرية من السيطرة الكاملة على السواحل المصرية بالبحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس، وغلق مضيق باب المندب؛ لتفرض مصر حصاراً بحرياً قاسياً على إسرائيل.

وتناول الفيلم بطولات رجال القوات المسلحة، ومنها معركة "جبل المر" بقيادة العقيد أ.ح/ محمد الفاتح كريم، والتي تمت في التاسع من أكتوبر، ومعركة "لسان بورتوفيق" في 12 أكتوبر، ومعركة "المنصورة الجوية" في 14 أكتوبر، والتي أكدت أن حرب أكتوبر مثلت قدرة الأمة العربية على القيام بعمل عسكري لا مثيل له، وأثبت قدرة المصريين على تحرير الأرض واسترداد الكرامة.