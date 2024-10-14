سناء منصور: من عاش حرب أكتوبر من الخارج لديه حكاية مختلفة

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الإعلامية سناء منصور، إن كل من عاش أحداث حرب أكتوبر 1973 لديه قصة خاصة، لكن من عاشوا خارج مصر بالتأكيد لديهم حكاية مختلفة.

وأضاف: في عام 1973، كنت مسؤولة برامج في راديو مونت كارلو، الذي كان حديث العهد بإدارة فرنسية، حيث كان يقدم برامج منوعة خفيفة جدًا لا علاقة لها بالصراعات الإنسانية.

وأضافت "منصور"، خلال الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة تحت عنوان "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب": في 9 أكتوبر 1973، وتحديدًا في الساعة الثانية ظهرًا، تغير كل شيء مع بدء تحرك الجيش المصري، وتحركت دنيانا كلها، ولحظات لا يعرف أهميتها إلا من عاش مرارة الهزيمة في بلاد الغربة.

وتابعت: فجأة، وجدت نفسي وزملائي في خضم المعركة، حيث كنا 4 مذيعين، منهم 2 مصريين، واحدة منهم أنا، وسوري وفلسطيني، وحرية الحركة التي كانت تتمتع بها هذه الإذاعة، وانشغال المسؤولين عنها، أعطتنا الفرصة لنعمل شيئًا كبيرًا، وننقل أخبار الحرب وانتصاراتنا لحظة بلحظة، وتحول راديو مونت كارلو إلى واحدة من أهم مصادر الأخبار في الشرق الأوسط، وأصبح عنواننا 'إليكم آخر أخبار معركة المصير في الوطن العربي'، حيث ارتفع الإرسال من 4 ساعات إلى 17 ساعة يوميًا.

وأوضحت: انزعجت إسرائيل من أداء الإذاعة، وتقدمت باحتجاج رسمي، وهذا الاحتجاج أسعدنا كثيرًا، لكنه في نفس الوقت أزعج المدير الفرنسي للإذاعة بنفس القدر، مما أدى إلى تصادم بيننا وبينه، ووصل الأمر إلى تقديم استقالة جماعية وتأزم الموقف، وبدأت المفاوضات حتى استقر الأمر على أن نستمر في نقل الأخبار بشرط عدم تجاوز القواعد المهنية.

وأكملت: اعتبرنا ذلك انتصارًا كبيرًا للإرادة المصرية والعربية داخل الإعلام الفرنسي.