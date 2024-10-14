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السيسي لعدد من أبطال حرب أكتوبر: مهما عملنا مش هنقدر نكافئكم

03:02 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التحية والتقدير لعدد من أبطال حرب أكتوبر.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة تحت عنوان: "نصر أكتوبر 1973 حكاية شعب".

وقال الرئيس السيسي: ربنا اللي هيكافئكم، لأننا مهما عملنا وقولنا مش هنقدر نكافئكم.

وحرص الرئيس السيسي، على مصافحة أبطال حرب أكتوبر المشاركين في الندوة التثقيفية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، بحضور وزير الدفاع والرئيس السابق عدلي منصور، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال حرب أكتوبر حكاية شعب الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة
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