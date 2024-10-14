وزارة البيئة: إجراءات مشددة ضد حارقي المخلفات الزراعية

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أعمال منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور عصام عامر، رئيس قطاع الفروع، وعدد من قيادات وزارة البيئة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس جهاز شئون البيئة، طريق بنها شبرا الحر وتم المرور على مراكز بنها، وطوخ، وقها، وقليوب، حيث تم رصد حالتي حرق لحطب ذرة بميت فرسيس بمركز طوخ، وقش أرز بعزبة أبو نفر بقرية مشتهر مركز طوخ وحرق مخلفات بلدية بمركز قليوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تابع رئيس الجهاز عمليات فرم الأهالي لحطب الذرة وقش الأرز لاستخدامه كعلف للماشية.

ومن ناحية أخرى، تفقد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، منظومة عمل نوبات تلوث الهواء بمحافظة الشرقية، حيث تم متابعة أعمال محاور التفتيش المسائي ودورهم في رصد المخالفات أثناء المرور والقيام بتحرير محاضر للقائمين بحرق المخلفات طبقا للقانون، وقد تم رصد عدد من المخالفات أثناء المرور بقرية بني صالح والنعامنة بمركز منيا القمح، وقرية أنشاص وعلى الفور، حرر مسؤولو المحور، المحاضر للقائمين بحرق المخلفات.

وشدد علي أبو سنة، خلال جولته، على مجموعة عمل محاور المنظومة بضرورة بذل مزيد من الجهد لمنع حرق المخلفات الزراعية والتكثيف من التوعية للفلاحين والأهالي من أضرار حرق المخلفات الزراعية وضرورة الاستفادة منها كعلف للماشية، مؤكدًا ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية بمحافظات المنظومة لضمان إحكام السيطرة على مصادر التلوث.

ومن جهة أخرى، تفقد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أعمال منظومة مكافحة السحابة السوداء بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، حيث تم المرور على النقطة الوسيطة بمركز منيا القمح للتأكد من استقرار الأوضاع بالنقطة وعدم وجود اشتعال ذاتي وجاهزية النقطة في حالة حدوث طوارئ حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، كما تم المرور على أحد مواقع تجميع قش الأرز بقرية الزنكلون بمركز الزقازيق ضمن أعمال لجنة متابعة المواقع والمعدات.

والتقى "عبد الله"، خلال جولته بمحافظة الشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وتم مناقشة معوقات إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة الشرقية، والتأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالمحافظة في هذه الفترة للسيطرة الكاملة على حرق قش الأرز.

وفي سياقٍ متصل، عقد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندس أحمد سعد، والمهندس أحمد خيال، من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات المحافظة.

وناقش الاجتماع الموقف الحالي لآلية طرح تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات لقيام القطاع الخاص القادر على تقديم خدمة متميزة للعمل بمحافظة بورسعيد، ومناقشة موقف مصنع التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة غير الخطرة بأبو عوف والقائم على إدارته شركة زيرو كاربون، وذلك في إطار دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتقديم الدعم الفني في جميع إجراءات تطبيق المنظومة الجديدة لخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع أيضًا الموقف الحالي للمنظومة، وتقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات للدعم الفني اللازم للانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وطرحها للتعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمة بشوارع المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة الموقف الحالي لمشروع الدعم الفني المقدم من هيئة التعاون اليابانية - جايكا لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة بورسعيد.

وفي نهاية اللقاء، تقدم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لسرعة الاستجابة، وتقديم الدعم الفني المطلوب للمحافظة، ولجهاز تنظيم إدارة المخلفات على مجهوداته للارتقاء بمنظومة المخلفات بمحافظة بورسعيد.