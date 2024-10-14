الآن.. وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديد بعد حادث قطار المنيا

كتب- محمد نصار:

يعقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الآن، اجتماعًا موسعًا برئيس وقيادات السكة الحديد، وذلك على خلفية حادث قطار المنيا الذي وقع أمس الأحد.

وبحسب مصدر بالسكة الحديد، في تصريحات إلى "مصراوي"، فإن الفريق كامل الوزير، يجتمع الآن مع المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، وعدد من قيادات الهيئة.

ويناقش الاجتماع حادث قطار المنيا الذي وقع صباح أمس ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة نحو 19 آخرين.

حادث قطار المنيا

اصطدم جرار بمؤخرة قطار نوم رقم 1087 (عربة القوى) والقادم من أسوان باتجاه القاهرة، في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، ما نتج عنه سقوط عربة القوى.

وأصدرت وزارة النقل، بيانًا أكدت فيه أنه سيتم إحالة المتسببين في الحادث، سواء كانوا سائقين أو ملاحظين أو مهندسي التشغيل أو رئيس المنطقة، إلى النيابة العامة للتحقيق، وفرض عقوبات مشددة تتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبوها.

وأكد وزير النقل، أنه لن يُسمح لأي مخطئ بالإفلات من العقاب، وذلك تحقيقًا للردع العام، ولتكون تلك الحادثة عبرة لمن يتهاون أو يهمل في أداء واجبه الوظيفي.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية بشكل صارم ضد العناصر المهملة، بهدف التخلص منها من منظومة السكك الحديدية.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن الوزارة لن تتستر على محاسبة أي متسبب في هذا الخطأ، سواء كان ناتجًا عن إهمال أو رعونة أو عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.