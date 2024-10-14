بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

القاهرة - مصراوي:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الندوة التثقيفية الـ40، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

يحضر الندوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة، ونخبة من القادة العسكريين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وأكد الرئيس السيسي، أن انتصار أكتوبر كان وسيظل علامة فارقة فى تاريخ وطننا العزيز، معبرًا عن أحلام أمة حولت الهزيمة إلى نصر، مؤكداً أن الجيش والشعب سطروا هذه الملحمة والنصر معاً.