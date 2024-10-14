رواتب مجزية وبدلات ومواصلات.. فرص عمل بمشروع الضبعة النووية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري بالتعاون مع شركة "حسن علام للإنشاءات"، وذلك في إطار مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح.

موعد التقديم وتخصصات "فرص عمل الضبعة النووية"

وفقًا لبيان وزارة العمل، فإن التقديم على فرص عمل الضبعة النووية متاح حتى يوم 19 أكتوبر 2024.

وخصصت وزارة العمل، رابطًا إلكترونيًا للراغبين في التقديم على هذه الوظائف، ومن بين التخصصات المطلوبة للعمل في مشروع محطة الضبعة النووية:

- حداد مسلح.

- نجار مسلح.

- عامل خرسانة فورمجى.

- حجار.

- نجار شدة معدنية.

خطوات التقديم على فرص عمل الضبعة النووية والأوراق المطلوبة

للتقديم على فرص عمل الضبعة النووية، يمكن للمتقدمين الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل، من هنا، ثم اختيار باب التسجيل الخاص بفرص العمل في مشروع محطة الضبعة النووية، ويمكن التسجيل مباشرة من خلال الرابط المخصص لذلك، من هنا.

اضغط هنا

مميزات فرص عمل الضبعة النووية

توفر فرص عمل الضبعة النووية العديد من المميزات للشباب المصري، بما في ذلك:

- العمل لمدة 8 ساعات يوميًا.

- ساعة إضافية وفترة راحة للغداء تمتد لمدة ساعتين.

- تقديم 3 وجبات يوميًا.

- مرتبات مجزية مع بدلات.

- توفير سكن ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

شروط التقديم على فرص عمل الضبعة النووية

تشترط فرص عمل الضبعة النووية عدة شروط أساسية، من بينها:

- الحصول على شهادة قياس مهارة في المهنة المطلوبة.

- العمل لمدة 6 أيام أسبوعيًا.

الاستفسارات عن فرص عمل الضبعة النووية

للمزيد من المعلومات حول فرص عمل الضبعة النووية، يمكن التواصل مع وزارة العمل عبر أرقام الهواتف التالية: "واتس آب" 01553700906 أو 01271817923.