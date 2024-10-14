أمراض الغدة الدرقية.. ما الأسباب المباشرة وطرق العلاج؟

كتب- أحمد جمعة:

تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا حيوياً في فسيولوجيا الإنسان الطبيعية، مع تأثيرات على كل الأنسجة تقريبًا، في الوقت الذي تحدث أمراض الغدة الدرقية نتيجة طفرات في واحدة من الجينات المشاركة في إنتاج هذه الهرمونات.

وبحسب هيئة الدواء المصرية، فإن اختلالات هرمونات الغدة الدرقية تحدث بسبب قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية، ومن الممكن أن تؤدي لمتلازمات عصبية، مع تأخر إدراكي واضطرابات الحركة وأعراض عصبية نفسية ومظاهر عصبية عضلية.

ومن الممكن أن تؤدي تغييرات نمط الحياة لتحسن وظيفة الغدة الدرقية.

أعراض مرض الغدة الدرقية

ووفق موقع "مايو كلينك"، فإن أعراض قصور الدرقية تعتمد على مدى شدة الحالة، والتي عادة ما تبدأ المشكلات في الظهور ببطء، وغالبًا ما تستغرق عدة سنوات.

وقد تشمل أعراض قصور الدرقية ما يلي:

* الشعور بالتعب.

* زيادة الحساسية تجاه البرودة.

* الإمساك، جفاف الجلد.

* زيادة الوزن، انتفاخ الوجه.

* خشونة الصوت، وخشونة الشعر والجلد.

* ضعف العضلات، ووآلامها وتيبُّسها.

* بُطء سرعة ضربات القلب، أو ما يُعرف ببطء القلب.

* الاكتئاب، مشكلات الذاكرة.

ووجهت هيئة الدواء عددًا من النصائح لمرضى الغدة الدرقية، والتي تشمل:

* تناول الأطعمة الغنية باليود مثل الحليب ومنتجات الألبان.

-إضافة المزيد من الأسماك البيضاء للنظام الغذائي.

-إضافة المزيد من البيض والفاصوليا والبقول أو اللحوم الحمراء للحصول على حديد إضافي.

-عدم الإجهاد وتجنب التوتر.

-التوقف عن التدخين.

وتجب زيارة الطبيب في حال الشعور بالتعب من دون سبب أو إذا كانت لديك أعراض أخرى لقصور الدرقية.