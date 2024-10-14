محافظ القاهرة يكشف استعدادات استضافة المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن العاصمة مستعدة بشكل كامل لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر.

وأضاف صابر، في تصريحات إلى "مصراوي"، على هامش مؤتمر بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن تفاصيل المنتدى الحضري العالمي، أنه يوجد برنامج كامل وتنسيق على أعلى مستوى لعرض التجربة العمرانية المصرية وخاصة في العاصمة خلال المنتدى.

وأوضح محافظ القاهرة، أن المنتدى فرصة مهمة لعرض تجربة الدولة المصرية في تحويل العشوائيات والمناطق غير الآمنة إلى مناطق سكن كريم.

وتابع أن الاستعدادات لاستضافة المنتدى تتم على قدم وساق لإظهار قدرة الدولة المصرية على استضافة مثل هذه المؤتمرات العالمية.

وأشار إلى أن هذا المنتدى هو ثاني أكبر حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ والذي استضافته مصر أيضًا، حيث من المتوقع أن يشارك في المنتدى الحضري العالمي نحو 20 ألف مشارك.

وتستضيف مدينة القاهرة، المنتدى الحضري العالمي خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر المقبل، ويسبه استضافة الإسكندرية لليوم العالمي للمدن يوم 31 أكتوبر الجاري.

وأوضح أنه سيتم توفير وسائل تنقل مريحة وعصرية لنقل الوفود المشاركة في المنتدى، فضلا عن إنشاء ساحتي انتظار بمحيط مركز المنارة لاستيعاب السيارات ووسائل النقل وخدمة ضيوف المنتدى.