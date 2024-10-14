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موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 وإلغاء الصيفي.. هتأخر ساعتك 60 دقيقة

01:36 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

التوقيت الشتوي

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كتب- محمد أبو بكر:

يزداد اهتمام المواطنين بتحديد موعد بداية العمل بـ التوقيت الشتوي، مع اقتراب انتهاء التوقيت الصيفي في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوقيتات الصلاة.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 وإلغاء الصيفي، كما يلي:

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، ينتهي العمل بـ التوقيت الصيفي رسميًا في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، وابتداءً من ذلك اليوم، تعود الساعة إلى وضعها الطبيعي بتأخير 60 دقيقة، ليبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي.

ويُطبق التوقيت الصيفي سنويًا من الجمعة الأخيرة في أبريل وحتى نهاية أكتوبر بهدف تمديد فترة النهار.

موعد التوقيت الشتوي 2024

بمجرد انتهاء التوقيت الصيفي في 28 أكتوبر الجاري، يبدأ العمل رسميًا بـ التوقيت الشتوي.

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