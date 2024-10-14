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رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد يوم 28 أكتوبر

01:34 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر المقبل.

وشهدت الجلسة، موافقة مجلس الشيوخ على إعادة مشروع قانون البناء الموحد، إلى لجنة الإسكان بالمجلس، لإعادة دراسته مرة أخرى.

وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.

مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قانون البناء الموحد
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