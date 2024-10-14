ثاني أيام أسبوع القاهرة للمياه.. مدير "أكساد": نرفض قرارات دول منبع النيل بشأن حصص المياه

كتب- عمرو صالح:

قال نصر الدين عبيد، مدير المركز العربي للمناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، إن الأمن المائي والغذائي وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن الفصل بينهما، فهم شريان الحياة بمختلف المجتمعات.

وأوضح عبيد، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لأسبوع المياه، اليوم الإثنين، إن السدود تبنى بمجرى النيل بدول المنبع تؤثر بشكل كبير على دول المصب مشددا على ضرورة أن تحصل دول المصب على حصتها.

وتابع عبيد: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بمصالح المجتمعات و تتسبب في الإضرار باحتياجاته.

وأشار عبيد إلى أن مركز أكساد يعمل خلال الفترة الحالية على وضع استراتيجية شاملة من شأنها تحسين استغلال المياه المهدرة بالمنطقة العربية والتي تقدر بـ١٠٠ مليار متر مكعب.

وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة للمياه، بحضور عدد من وزراء الري ومسؤولي المياه بمختلف دول العالم.