رئيسة "قومي الطفولة" تستقبل المدير التنفيذي لمؤسسة "بصيرة" لبحث التعاون المشترك

كتب - أحمد جمعة:

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، دعاء مبروك، المدير التنفيذي لمؤسسة "بصيرة" لذوي الاحتياجات البصرية، لبحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بدعم ودمج الأطفال ذوي الإعاقات البصرية في المجتمع.

وأكدت السنباطي في بيان اليوم أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى إلى بناء الشراكات مع الجهات والهيئات ذات الخبرة في مجالات رعاية وحماية الأطفال، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة، لتقديم خدمات عالية الجودة، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة الأطفال.

وأضافت أن المجلس يحرص على دعم الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، وتقديم المساعدة اللازمة لتلبية احتياجاتهم وإدماجهم بشكل كامل في المجتمع.

ولفتت السنباطي إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون فيما يتعلق بتقديم خدمات التوعية للأسر حول كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات البصرية، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للإعاقة ورفع الوعي لدى جميع المتعاملين مع الأطفال. كما شمل الاجتماع مناقشة تقديم المشورة عبر الخط الساخن 16000 "خط نجدة الطفل"، وتقديم الدعم اللازم للحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية أو خدمات التأهيل، فضلاً عن تنظيم قوافل طبية في بعض المحافظات للكشف المبكر عن الإعاقات.

من جانبها، أكدت دعاء مبروك حرص المؤسسة على التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، انطلاقًا من استراتيجية عمل تتبناها المؤسسة، تهدف إلى بناء جسور تواصل وتعاون مع الجهات والهيئات المعنية بكل ما يخص الأطفال عامةً، والأطفال ذوي الإعاقة البصرية خاصةً، لدعم دمجهم الكامل في المجتمع، واكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها. كما تهدف الاستراتيجية إلى تغيير الصور النمطية السلبية عنهم وتسهيل دمجهم في المجتمع بشكل كامل، مع التركيز على توعية الوسط المحيط بهم، وخاصة الأمهات.