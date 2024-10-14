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عمرو أديب تعليقًا على حادث قطار المنيا: "في حاجة غلط"

12:12 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

حادث قطاري المنيا

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كتبت- داليا الظنيني:
أنتقد الإعلامي عمرو أديب، تكرار حوادث القطارات في مصر رغم الاستثمارات الضخمة في تطوير هذا القطاع، وطالب بمعرفة أسباب هذه الحوادث وتطوير منظومة السلامة فيها.

وحول حادث تصادم قطار المنيا اليوم، أشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك اتفاق على أن المرفق كان في حالة صعبة والدولة أنفقت المليارات لتطوير منظومة النقل.

وطالب أديب الحكومة بضرورة التحقيق في أسباب حوادث القطارات المتكررة، مشددًا على أهمية توفير تقنيات حديثة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

وقال أديب : "أكيد في حاجة غلط.. استثمرنا كتير في القطارات والقضبان ولكن يبدو أن في شىء لم يحدث".

وأضاف أديب: "منصب وزير النقل مش سهل.. وقلت للمهندس كامل الوزير دايما وزير النقل يكون في انتظار حادث أليم بس مش عايزين نستسلم للفكرة دي".

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