حدث في منتصف الليل| أسباب زيادة أعداد الإصابة بـ"الإنفلونزا الموسمية".. والقوات الجوية تحتفل بعيدها الـ92

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إن السبب الرئيسي في إصابات أعداد كبيرة فيروس الأنفلونزا الموسمية متعلق بتغير الفصول.

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن رئيس الوزراء كلف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بعقد اجتماع مع النقابات الطبية، للعمل على كتابة الدواء بالأسم العلمي، للحد من فاتورة الإستيراد، موضحًا أنه يتم تسجيل الدواء الأجنبي ومعه 12 صنفًا مثيل له مصري، وبنفس كفاءة الدواء الأجنبي، وبأسعار أقل من المستورد.

تحتفل القوات الجوية بعيدها الثانى والتسعين على نشأتها، تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالعيد الحادي والخمسين لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية بكل عزم في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة، وفقاً لأحدث نظم التسليح العالمية في أنظمة الطيران القتالية.

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر قوية وقادرة على حماية أمنها القومي، وسخر من تهديدات ميليشيا الدعم السريع، واصفًا إياها بـ"المبالغات" و"الأكاذيب".

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين 14 أكتوبر.