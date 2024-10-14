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BBC

برلمانية: مصر تسعى لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس

07:00 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تدعم وتعمل من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، مشيرة إلى أن استقبال وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي لوفد حركتي فتح وحماس، يؤكد سعي مصر الجاد لضرورة إنهاء الخلاف وتوحيد الرؤى حرصًا على الدولة الفلسطينية ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر موقفها واضح وثابت عبر الزمن تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة، مشددة على ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، ومواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى دور مصر إقليميا ودوليا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومساعيها الواضحة باللقاءات والزيارات والاتصالات من أجل وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وكذلك رفض مصر الواضح لتهجير الفلسطينيين لعدم تصفية القضية ، مؤكدة إن مصر تواصل جهودها مع كافة الأطراف من أجل عدم توسيع رقعة الصراع بالمنطقة.

حياة خطاب مجلس الشيوخ فتح حماس
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