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عمرو أديب: غضب إسرائيلي عارم بسبب استهداف مسيرة لبنانية لقاعدة بنيامينا

11:55 م الأحد 13 أكتوبر 2024

الإعلامي عمرو أديب

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كتبت- داليا الظنيني

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك غضبًا إسرائيليًا عارمًا، بسبب دخول مسيرة لحزب الله إلى قاعدة بنيامينا حيث قتلت وأصابت العشرات من الإسرائيليين ولم تعمل أجهزة الإنذار.

وأضاف "أديب"، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن تطورات الحرب الدائرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان وحزب الله اللبناني، شهدت خلال الساعات القليلة الماضية تطورات في غاية الأهمية.

وأشار إلى أن هناك اشتباكات وقعت بين جيش الاحتلال وعناصر من حزب الله على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ووقعت خسائر بشرية فادحة في صفوف جيش الاحتلال.

وشدد أديب على تفجير عدد من الدبابات الإسرائيلية أثناء محاولات قوات الاحتلال التسلل إلى عدة بلدات بالجنوب اللبناني بريا.

الإعلامي عمرو أديب حزب الله قاعدة بنيامينا قوات الاحتلال الإسرائيلي لبنان جيش الاحتلال
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