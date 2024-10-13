محاولة يائسة.. عمرو أديب يسخر من تهديدات ميليشيا الدعم السريع



كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر قوية وقادرة على حماية أمنها القومي، وسخر من تهديدات ميليشيا الدعم السريع، واصفًا إياها بـ"المبالغات" و"الأكاذيب".

وسخر "أديب"، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، من تصريحات قائد الدعم السريع، واعتبرها محاولة يائسة، قائلا: "إن منع الصمغ الكردفاني شيء يجعلني اتحسس مسدسي، فالأمن القومي المصري لا يمكن لأحد أن يقترب منه".

ولفت إلى أن الدعم السريع يتعرض لهزائم متتالية وأصبح في موقف سيء، ويحاول أن يحمل مصر مسؤولية ما يحدث له، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت تجاه أي تهديدات، وأن مصر لن تتردد في الدفاع عن مصالحها.