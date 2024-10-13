بعد تصريحات رئيس نادي الزمالك.. تامر أمين: أنا أحسن إعلامي في مصر

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي تامر أمين، على تصريحات الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ووصف ناديه بأنه "أكبر قلعة رياضية في مصر"، بحسب ما قاله في أحد البرامج التلفزيونية الرياضية.

قال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، موجهًا حديثه إلى المتابعين والمشاهدين: "ألا هو مين أكبر قلعة رياضية في مصر؟.. تفتكروا مين؟!"، مستطردًا: "كل الإجابات اللي جاوبتوها صح، كل واحد رد على هواه واللي يشفي غليله الكروي".

وأكد ان ما يحدث حاليًا على الساحة الكروية عبارة عن "خناقة" ليست لها داعي، مضيفًا: "أنا مضايقتش لما حسين لبيب قال إن الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر دي وجهة نظره، ولو أي نادي تاني كان قال كانت عدت، ولكن الأزمة حدثت لأنها طلعت من نادي الزمالك".

وأضاف: "تلك التصريحات تسببت في حدوث تحفيل بين الأهلي والزمالك، لكن طالما اللي بقوله على نفسي وليس في تجاوز يبقى أنا حر وبراحتي عشان مندخلش في خناقة كبيرة".

وأتم: "الأهلي فوق الجميع دون تحقير في حق الآخرين، أنا أحسن إعلامي في مصر أنا حر، وأنا شايف نفسي كدة إن أنا شايف مجبتنيش ولادة".