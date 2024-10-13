مائل للبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بدرجات الحرارة

وزير الري: مصر تسعى لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال العديد من المشروعات

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين 14 أكتوبر.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها: يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

كما تسود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على بعض المناطق.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين كالتالي:-