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محمود سعد يُحذر من تعرض الأطفال لمشكلات نفسية في هذه الحالة

10:28 م الأحد 13 أكتوبر 2024

الإعلامي محمود سعد

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي محمود سعد، أنه يفضل حل المشكلات الأسرية بين الأزواج بشكل ودي بعيدًا عن محكمة الأسرة.

وحذر سعد، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي في موقع "تيك توك"، من إصابة الأطفال بأمراض نفسية، بسبب انفصال الأبوين، مؤكدًا أن الأطباء النفسيون لديهم الكثير من القصص التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار.

ورد سعد على تعليق أحد المتابعين إذا كان هو شخصيًا أحد ضحايا أزمات الانفصال، مؤكداً أنه لم يتأثر يومًا نفسيًا بسبب هذه القضية.

الإعلامي محمود سعد المشكلات الأسرية بين الأزواج محكمة الأسرة تيك توك تيك توك محمود سعد
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