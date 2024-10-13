"شعبة الأدوية": نتفاوض مع شركة أوروبية تبحث إقامة مصنع بـ500 مليون دولار

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن رئيس الوزراء كلف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بعقد اجتماع مع النقابات الطبية، للعمل على كتابة الدواء بالأسم العلمي، للحد من فاتورة الإستيراد، موضحًا أنه يتم تسجيل الدواء الأجنبي ومعه 12 صنفًا مثيل له مصري، وبنفس كفاءة الدواء الأجنبي، وبأسعار أقل من المستورد.

وأوضح أن المستورد والمصري الاثنين يحصلون على المواد الخام من الهند والصين بنفس المعايير التي يحصل عليها الدواء الأجنبي فيما عدا أدوية الأورام والهرمونات والبيولوجيا.

وأوضح أن "هناك شركة أوروبية كبيرة تبحث عن الاستثمار في الشرق الأوسط، ونحن نتفاوض معها إلى جانب المغرب وتركيا.

وتابع: "هذه الشركة تسعى لإنشاء مصنع بقيمة 500 مليون دولار وتوطين صناعات غير موجودة وتستهدف تصدير أدوية بـ20 مليون دولار شهريًا ونحن نتفاوض معها وهذا الملف نقدمه هدية لرئيس الجمهورية".