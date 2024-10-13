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BBC

"سخن وبارد".. ياسمين عز تُحذر من اسم "شيماء"

08:45 م الأحد 13 أكتوبر 2024

ياسمين عز

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كتب- عمرو صالح:

وجهت الإعلامية ياسمين عز نصيحة للشباب المقبلين على الزواج، من التعامل مع أي بنت أسمها شيماء لهذه الأسباب.

وقالت "ياسمين"، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن أي بنت تدعى شيماء تكون شخصيتها مختلفة عن أي بنت، لذلك لابد من الحذر في التعامل معها، مبررة ذلك: "شخصيتها متناقضة ومش من السهل التعامل معها".

وأوضحت أن شيماء اسم يحمل أكثر من معنى منها السخن والبارد، مرادفة: "شيماء يعني الشيء ونقيضه، بس بالأمانة بتكون إنسانة طيبة وتعيش وتحبك".

ياسمين عز المقبلين على الزواج شيماء
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