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ياسمين عز تنتقد قبلات وأحضان الخطوبة: "مش عاداتنا ولا ديننا"

08:10 م الأحد 13 أكتوبر 2024

ياسمين عز تفوز بقضية نيشان

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كتبت- داليا الظنيني:

انتقدت الإعلامية ياسمين عز بشدة، تصرفات بعض المخطوبين بتبادل القبلات والأحضان علناً في حفلات الخطوبة.

وعلقت "ياسمين"، في برنامجها كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد،: "مش عاداتنا ولا تقاليدنا ولاديننا يسمح لنا نشوف قبلات وأحضان في الخطوبة.. زمان الراجل عشان يلمس ايد خطيبته كان يقولها تعالي نلعب سبت حد".

ووجهت ياسمين عز، رسالة للبنات، قائلة: "قراءة الفاتحة بين الأب وخطيبك اسمها زمان ربط كلام، لكن دلوقتي بقينا بنشوف بوس وأحضان".

ياسمين عز حفلات الخطوبة قبلات وأحضان الخطوبة برنامج كلام الناس
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