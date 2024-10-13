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عباس شراقى: مصر الأولى عالميًا فى الجفاف.. والدول الغنية مائيًا تعاني من المجاعات

07:04 م الأحد 13 أكتوبر 2024

الدكتور عباس شراقي

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كتبت -داليا الظنيني:

قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصر الدولة الأولى عالميًا في الجفاف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "فاتن عبدالمعبود "،ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الموارد المائية على مستوى العالم فيها مشكلة بسبب ندرة أو شح المياه في بعض المناطق.

وأوضح أن مصر تقع في منطقة شديدة الجفاف، وهي منطقة الصحراء الكبرى في شمال القارة السمراء، مشيرًا إلى أن نهر الكونغو أكبر أنهار أفريقيا والثاني عالميا ويعادل نهر النيل 15 مرة، موضحًا أن الدول الغنية مائيًا تعاني من المجاعات في أفريقيا بسبب وجود قصور في استغلال مواردها المائية وإقامة المشروعات.

وأوضح أنه تم خلال أسبوع القاهرة للمياه، مناقشة أهم المشروعات التي يمكن التعاون فيها لعل أبرزها الإنتاج الغذائي.

وتابع: "لا يوجد قانون يحمي دول المنابع ودول المصب في أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث إن أديس أبابا انتهت من ملء السد دون أي نوع من التعاون".

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