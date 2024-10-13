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رئيس الوزراء يكشف تكلفة المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

05:42 م الأحد 13 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكلفة المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن تكلفة المرحلة الأولى تجاوزت 350 مليار جنيه والمرحلة الثانية لن تقل عن هذا الرقم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ بعض مشروعات المرحلة الثانية لكنها مشروعات محدودة نظرا لتركيز الدولة على إنهاء المشروعات التي بدأت بالفعل.

وأشار إلى أن الانطلاقة الكبرى للمرحلة الثانية ستكون مع بداية العام المالي المقبل.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مبادرة حياة كريمة
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