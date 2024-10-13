"السلع التموينية" تُعلن عن ممارستين لاستيراد زيت خام مستورد ومحلي

(أ ش أ):

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارستين لاستيراد زيت خام مستورد ومحلي، حيث أنه سيتم طرح ممارسة رقم 6 لعام (2024 - 2025) للزيت الخام المستورد لتوريد 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأحد، أنه سيتم تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن، وفترة وصول من 1 إلى 15 يناير 2025، وتقدم أسعار العروض C&F على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأكدت، أن جلسة فض المظاريف ستكون بعد غد الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا يليها جلسة البت بمقر الهيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

كما أعلنت هيئة السلع التموينية، عن ممارسة رقم 5 لسنة (2024 - 2025) لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا)، وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، ويتم التسليم خلال الفترة (1 - 31) يناير 2025.

وتابعت أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون بعد غد الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية، على أن تكون باقي الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.