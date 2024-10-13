رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية نموذج عالمي للمدن الجديدة

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وزير الخارجية: الأحداث المحيطة لن تؤثر على استضافة مصر للمنتدى الحضري

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أنه من المتوقع حضور نحو 20 ألف مشارك في المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه محافظة القاهرة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر الهابيتات غالبا ما يختار مدنا صغيرة لتنظيم المنتدى الحضري العالمي لاجراءات متعلقة بالتسهيلات الخاصة بالمشاركة والتنظيم، لكن التحدي الحالي كان في اختيار محافظة القاهرة بحجمها الضخم.

وتابع: أجندة الهابيتات معنية بالتخطيط العمراني والتنمية العمرانية وتطوير العشوائيات ومشروعات النقل الحضري والبنية الأساسية، ومشروعات الإسكان، وكل هذه البنود متوفرة في محافظة القاهرة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، أن القاهرة نموذج مناسب لكل التجارب التي يتبناها الهابيتات، بل شارك أيضا في تنفيذ بعض هذه المشروعات.

وواصل: العاصمة الإدارية نموذج عالمي للمدن الجديدة، بمختلف مشروعاتها، ضمن مخطط كبير لتطوير محافظة القاهرة وتحقيق التوسع العمرانية لها، وكل هذه المشروعات هدفها المواطن المصري وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

واستطرد: عادة كل المدن الجديدة التي يتم إنشائها تستهدف بالأساس خدمة الأجيال القادمة وليس الحالية، ولكننا في العاصمة الإدارية الجديدة كسرنا هذه القاعدة ليستفيد كنها الجيل الحالي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن نحو 59 وزيرا أكدوا حضور المنتدى الحضري العالمي وتتوالى التأكيدات بشكل مستمر.