مظهر شاهين لعمر كمال: عمل الخير شئ طيب.. ولكن أموالك بها شبهة حرام

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بالقاهرة، رسالة للمغني عمر كمال بعد مطالبته علماء بالأزهر بالرد على سؤاله بشأن مدى قبول أعمال الخير التي يؤديها.

وقال مظهر شاهين، إن عمل الخير في حد ذاته شئ طيب ويؤجر عليه الشخص شريطة أن يكون من مال حلال، لأن الله تعالي طيب لا يقبل إلا طيبا، ومالك فيه شبهة الحرام لأن جزءا منه إنما تحصلت عليه من فيديوهات فيها راقصات عاريات.

وتابع موجها حديثه لعمر كمال: "هذا لا يعني أن مالك كله مال حرام بل من المؤكد أن جزءا آخر منه قد تحصلت عليه من مصادر حلال، لأن الغناء في حد ذاته ليس حراما وإنما يتوقف علي معاني كلماته والتصوير المصاحب للأغنية، فإن كانت الكلمات عادية وتصويرها خاليا من الرقص العاري كانت حلالا، وإن كانت الكلمات خبيثة وتصوير الأغنية فيه عري كانت حراما".

وأضاف: "والخلاصة أن مالك قد خالطته شبهة الحرام، لأن لك بعض الفيديوهات فيها راقصات عاريات وهذا حرام، والله تعالي يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ )، والرسول صلي الله عليه وسلم يقول في حديثة الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه ) رواه البخاري ومسلم، فإن استطعت أن تجنب المال الحلال لتنفق منه في أعمال الخير فافعل ولا يصدنك عن عمل الخير شئ، واجتهد قدر استطاعتك أن تتجنب الحرام وتتقي الشبهات، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال".