"زراعة الشيوخ" تطالب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لضمان تنفيذ "البناء الموحد"

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون البناء الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، يمثل أهمية كبيرة في تنظيم حركة البناء في مصر.

وقال الجبلي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن قانون البناء الموحد، إن القانون رقم 119 لسنة 2008، جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران في مصر، ولكنه واجه عددًا من التحديات في التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف الجبلي: أرى أن العائق الأساسي أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر في إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، التي لم يتم الانتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامَين منذ صدور القانون في عام 2008، وهو الأمر الذي تسبب في وجود مخالفات بناء وانتشار البناء العشوائي.

وتابع الجبلي: أيضًا التعديلات المعروضة حاليًّا، تنص على أن خلال عامَين نكون قد انتهينا من إعداد تلك المخططات التفصيلية، ولذلك أرى ضرورة الالتزام بالتوقيت؛ نظرًا لأنه سيفرق كثيرًا في تنفيذ القانون على ارض الواقع.

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ داعيًا إلى إيجاد مساحة مرونة في التعامل مع القرى في الاشتراطات؛ نظرًا لاختلاف طبيعتها عن المدن.

ودعا الجبلي إلى وضع التصنيع الزراعي في الاعتبار، من خلال تخصيص مساحات له بالقرى؛ بما يحقق نتائج إيجابية في زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل بالقرى، تماشيًا مع ما تستهدفه القيادة السياسية من مبادرة حياة كريمة في الريف المصري.