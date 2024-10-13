الحكومة تُدبّر التمويل اللازم لشراء الأقطان والالتزام بتطبيق سعر ضمان توريده

كتب- محمد سامي:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن والذي سبق إعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد اجتماعًا بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عادل عبد المنعم رئيس مركز البحوث الزراعية، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول استراتيجي مهم يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصري، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.

وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.