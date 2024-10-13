عالم أزهري يرد على السؤال المحير لـ عمر كمال بشأن أمواله: ربكم أعلم

كتب- محمد عبدالناصر:

ردَّ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على كلام المطرب عمر كمال، بشأن تساؤله عن إمكانية قبول أعماله الخيرية.

وقال كريمة، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، موجهًا كلامه إلى عمر كمال: "يواصل ويعمل الخير، فـ(رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ)".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن مَن جعلوا أنفسهم أوصياء على الخلق، يفتئتون على شرع الله، ليس لهم وصاية أو وكالة على عباد الله.

وتابع كريمة: في آية مهمة في القرآن بتقول (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ).

وكان عمر كمال، طلب استغاثةً من الأزهر، قائلًا "تعبت نفسيًّا من كلام الناس اللي بتقول إن ربنا مش هيقبل مني الخير اللي باعمله؛ عشان فلوسي حرام".