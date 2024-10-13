وزير الري: قطعنا شوطا كبيرا في مجال تحلية المياه

كتب- عمرو صالح وأ ش أ:

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال تحلية المياه، فضلا عن مشروعات معالجة المياه وإعادة استخدامها مثل محطات: الدلتا الجديدة، والمحسمة وبحر البقر.

وقال وزير الري - خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الأفريقي التاسع، اليوم الأحد والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - إن مسؤولية تحلية المياه فيما يخص أغراض الشرب هي مسؤولية وزارة الإسكان، إلا أن وزارة الري تؤسس لقطاع جديد لتحلية المياه لأغراض الزراعة،مؤكدا أن تكلفة تحلية المياه أصبحت أقل.

وقال سويلم، إن مصر تعد من أولى دول العالم في ندرة المياه بأراضيها؛ مشيرا إلى أن الدولة إنتهجت أحدث الوسائل لتلبية الاحتياجات.

وأضاف أنه يتم إنتاج كثيف للغذاء بوحدة مياه واحدة من التحلية، مشيرا إلى وجود خبراء يعملون على ذلك، فمصر يجب أن تكون سباقة في مجال تحلية المياه لأغراض الزراعة.

وكانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت صباح اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولوي فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من المسئولين والمحافظين.

ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.