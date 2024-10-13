"حماة الوطن": صرف إعانات عاجلة لأسرة ضحية ومصابي حادث تصادم قطارَي المنيا

كتب- نشأت علي:

أعلن حزب حماة الوطن أنه انطلاقًا من واجبه الوطني ودوره المجتمعي، فقد قرر صرف معونات لأسرة الضحية ومصابي حادث تصادم قطارَي المنيا.

وأكد "حماة الوطن"، في بيانه اليوم الأحد، أنه سيتم التنسيق مع محافظ المنيا في هذا الشأن؛ حيث تم تكليف أمانة الحزب بالمحافظة بمتابعة تنفيذ القرار.

ويتقدم الحزب بخالص العزاء لأسرة الضحية، والدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مشيدًا بكل التحركات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية المختلفة للتعامل مع الحادث.

وأصدرت وزارة النقل بياناً بشأن حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا والذي أدى إلى سقوط عربة القوى.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أكد أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظي الأبراج أو مهندسي التشغيل أو رئيس المنطقة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب؛ تحقيقاً للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.

وأضاف أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وأن الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب بخطئه سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية.