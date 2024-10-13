وزير الإسكان: نستهدف توفير 300 ألف وحد سكنية لمواجهة الزيادة السكانية

كتب- نشأت علي:

كشف المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن الزيادة السكانية في مصر تتراوح بين 1.5 مليون نسمة و2 مليون نسمة، وهو ما يتطلب العمل على توفير 300 ألف وحدة سكنية لمجابهة تلك الزيادة.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الىن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان قانون البناء الموحد، أن الوزارة تولي اهتماما كبير للعمل في المناطق العمرانية غير الآمنة والمناطق غير المخططة عمرانيا وهو ما ظهر جاليا في مناطق حدائق الفسطاط وسور مجري العيون ومثلث ماسبيروا وغيرها من المناطق الأخرى والتي يتم تغيير وجه الحياة بها,

كما أشاد وزير الإسكان بمبادرة حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصري خاصة في ملفي الصرف الصحي وقطاع مياة الشرب.