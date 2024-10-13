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مدبولي: الحصول على المياه النظيفة حق أساسي من حقوق الإنسان

11:50 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ أسبوع القاهرة السابع للمياه حدث مهم يتزامن مع أسبوع المياه الأفريقي التاسع تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مدبولي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، التي عرضتها قناة "إكسترا نيوز: "الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة واعتماد نهج أكثر تكاملا وشمولية لإدارة المياه بما في ذلك السياق العابر للحدود".

الدكتور مصطفى مدبولي الحصول على المياه النظيفة حقوق الإنسان
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