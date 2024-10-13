مشيرة خطاب: إطلاق التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في مصر

كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

يطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، التقرير السنوي الخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهم يحتفلون اليوم بإطلاق التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأوضحت أن هذا التقرير كتبه عدة خبراء لهم من الخبرة ما مكنهم من شغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.