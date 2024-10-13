إجراءات عاجلة من "الكهرباء" تجاه المتأخرين عن سداد الفواتير

كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية اتخاذ إجراءات جديدة صارمة تجاه مستخدمي العدادات القديمة، تنص على ضرورة الالتزام بدفع فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة؛ لتفادي تعرضهم لتطبيق غرامة الـ٧٪؜، إضافة إلى رفع العداد وإنهاء التعاقد أو استبدال عدادات جديدة مسبقة الدفع بالعدادات القديمة.

ونوهت تعليمات جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأنه إذا تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية لمدة تزيد على شهرَين، فإن من حق الشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد بعد شهر من توجيه إشعار رسمي للمستهلك.

وأوضح الجهاز أن التأخر عن سداد الفاتورة ليس السبب الوحيد الذي يحق لشركة الكهرباء بموجبه سحب العداد.

ويستعرض "مصراوي" أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى سحب العداد الكهربائي القديم بسبب مخالفة شروط العقد، وهي:

- استخدام المستهلك للكهرباء الموردة من شركة التوزيع لتزويد شخص آخر بالكهرباء بشكل غير قانوني.

- إذا قام المستهلك بكسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك، سيتم سحب العداد على الفور.

- تجاوز الأحمال الكهربائية المحددة دون تصريح مسبق من الشركة يعرض المستهلك لسحب العداد.

- توصيل مباشر للكهرباء دون المرور بالعداد أو عبر أجهزة قياس غير معتمدة، سيتم إنهاء التعاقد فورًا.

- منع ممثلي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو الفحص؛ فعدم الفحص يعد سببًا لسحب العداد.

- إذا قام المستهلك بإزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتزويده بالطاقة، ينتهي العقد.

تركيب عداد مسبق الدفع "أبو كارت"

في حال تم سحب العداد القديم نتيجة المخالفات المذكورة أعلاه، سيتم استبدال عداد الدفع المسبق به.

يعد هذا العداد بديلًا آمنًا، ويضمن عدم تكرار حالات التأخر في السداد أو المخالفات.