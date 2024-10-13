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متحدث "الصحة": تواصل عمليات إنقاذ المصابين في حادث قطار المنيا

10:35 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

حادث قطاري المنيا

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القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنّ الطواقم الإسعافية تواصل عمليات الإنقاذ في محيط حادث قطار المنيا، وجار تقديم الكشف وتقديم الخدمات العلاجية من قبل الأطباء في المستشفيات لإنقاذ المصابين.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ هناك 20 مصابا جرى نقلهم إلى مستشفيي المنيا العام والمنيا الجامعي، في حين يفيد الكشف الأولي أن حالات الإصابة في قطار المنيا تتراوح بين كدمات وجروح سطحية، لكن لا يمكن الجزم بالوضع الصحي الدقيق للمصابين.

وأشار إلى وجود أكثر من 23 سيارة إسعاف للتعامل مع الإصابات، فضلا عن المتابعة المباشرة من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وقال عبدالغفار إن قيادات وزارة الصحة تتحرك لمتابعة حادث قطار المنيا ميدانيا، بتكليف الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للتوجه إلى المنيا، على أن يتم الموافاة بمستجدات الوضع الصحي للمصابين أولا بأول.

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