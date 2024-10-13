لا وفيات.. الصحة تكشف حالة مصابي حادث قطار المنيا



كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا.

وسبق أن أعلنت الوزارة إصابة 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وأوضحت الوزارة أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن الإصابات تترواح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية.

وأكدت أن الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين.

وشددت الوزارة على أنه لا يوجد حالات وفاة حتى الآن.