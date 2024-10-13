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السكة الحديد تشكل لجنة للتحقيق في حادث قطار المنيا

08:47 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

الفريق مهندس كامل الوزير

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كتب- محمد عمارة:

شهدت منطقة بين أبو قرقاص والمنيا حادثًا ناتجًا عن اصطدام جرار بمؤخرة قطار النوم رقم ١٠٨٧ المتجه من أسوان إلى القاهرة، ما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار. وقد تم فورًا إرسال معدات الطوارئ والأوناش إلى الموقع، حيث تم فصل العربتين المتضررتين عن باقي القطار، ليستكمل القطار رحلته نحو القاهرة دون مزيد من التأخير.

وقد كلف الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، كلًا من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكك الحديدية بالتوجه إلى موقع الحادث. كما أمر بتشكيل لجنة مختصة من خبراء السكة الحديد للتحقيق في الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

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